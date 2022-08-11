Эпидемиолог Хафизов призвал не паниковать из-за штамма «дельтакрон»

Эпидемиолог Камиль Хафизов рассказал, что новый штамм коронавируса «дельтакрон» не более опасный, чем предыдущие. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Он призвал не поддаваться панике. Также эксперт уточнил, что СМИ создали излишнюю шумиху вокруг него.

«Если бы „дельтакрон“ был так опасен, если бы он был гораздо более заразный, мы бы наблюдали увеличение частоты выявляемости этого варианта. А этого не происходит», — пояснил Хафизов.