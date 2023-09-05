Здоровье 05 сентября 2023, 11:43 Эпидемиолог Гундаров: влияние вируса на организм зависит от солнечной радиации

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Солнечная радиация напрямую влияет иммунную систему человека, от нее зависит воздействие вируса на организм. Об этом сообщил специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров «Радио 1».

По словам врача, ежегодно самая большая волна подобного влияния приходится на конец декабря — начало января.

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Гундаров также отметил, что к концу 2023 года в мире может появиться четыре новых штамма гриппа, их интенсивность будет зависеть от других вирусов, сообщил сайт kp.ru.