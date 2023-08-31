Здоровье 31 августа 2023, 16:16 Эпидемиолог Эсауленко назвала антирабическую сыворотку эффективной против бешенства

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Антирабическая сыворотка, которую используют для иммунизации против бешенства, обладает 100% эффективностью. Об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Педиатрического университета Елена Эсауленко «Петербургскому дневнику».

По словам специалиста, вакцина является профилактической мерой после укусов диких животных. Если они были больны бешенством и пострадавшему вовремя не оказали экстренную помощь, то в таком случае гарантирован летальный исход.

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Эсауленко отметила, что среди переносчиков инфекции — собаки, лисицы, белки и обезьяны.