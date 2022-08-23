Эпидемиолог Дубинин посоветовал принимать рыбий жир для укрепления сердца

Рыбий жир, который содержит вещество омега-3, предотвращает возникновение сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и других, проблем, связанных с этим органом. Об этом изданию Lenta.ru рассказал эпидемиолог Николай Дубинин.

По данным РИА ФАН, рыбий жир широко применялся в СССР. Тогда его принимали в чистом виде, из-за чего многим он не нравился. Но сейчас эту добавку выпускают в формате капсул. Также омега-3 можно получить из рыбы и морепродуктов, грецких орехов, льняного и рапсового масел.

«Полинасыщенные жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, влияют на образование в организме биологически активных веществ (тканевых гормонов), которые способствуют обмену веществ», — рассказал Дубинин.

Врач добавил, что рыбий жир усваивается легко и почти на 100%. Он нормализует артериальное давление, снимает воспаление, а также способен уменьшить симптомы ревматоидного артрита.

Дубинин отметил, что омега-3 не сочетается с некоторыми лекарствами. Людям с аллергией на морепродукты также следует поговорить с врачом перед его употреблением.