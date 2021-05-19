Эпидемиолог: человечество забыло о важности вакцинопрофилактики

Человечество «стало вакцинозависимым», отказаться от прививок не получится. Об этом рассказал завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико.

«Прекратить вакцинацию от той или иной болезни можно только в том случае, когда эксперты убедятся в полной победе над инфекцией и отсутствии циркуляции вируса, как это было в случае с оспой. В этом смысле человечество стало вакцинозависимым», — заявил он «Известиям».

При этом, по словам эксперта, в последние годы доверие людей к прививкам заметно снизилось, поскольку «человечество перестало сталкиваться с мощными эпидемиями и пандемиями».

«Мы просто начали забывать о важности вакцинопрофилактики», — считает Брико.

Он отметил, что полиомиелит сегодня распространен только в Афганистане и в Пакистане. Однако если не прививаться, то заболевание легко может перейти за пределы этих стран.

Ученый добавил, что благодаря вакцинам средняя продолжительность жизни в XX веке увеличилась на 25 лет.