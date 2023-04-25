25 апреля 2023, 12:46
Эпидемиолог Большакова порекомендовала дачникам сделать прививку от столбняка
В преддверии лета возрастают риски заражения столбняком, единственной мерой защиты от этой острой инфекции является вакцинация. Об этом сообщила эпидемиолог Людмила Большакова в беседе с РИА «Новости».
По словам специалиста, к категории особого риска относятся дачники и люди, работающие в сельскохозяйственной отрасли. Также прививку от столбняка необходимо сделать тем, кто не проходил вакцинацию в последние десять лет.
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Как сообщило Utro.ru, для инфицирования достаточно царапины или ссадины.
Вакцинация
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