Эпидемию гриппа спрогнозировали в России
Эффективность противогриппозной вакцинации теперь ставится под сомнение, поскольку за этот год было собрано практически в 100 раз меньше геномных последовательностей, чем годом ранее. Ученые считают, что они могут не заметить какие-либо штаммы в таком случае, написала газета «Известия».
ВОЗ, исходя из собственных отчетов, сделала выводы, что активность гриппа проявляется в границах межсезонного уровня, то есть, как обычно бывает летом, отмечается в Science.
В США обращений по поводу гриппа 1,6%, когда обычно в это время нижняя планка нормы находится в районе 2,6%.
Принстонский научный коллектив смог смоделировать возможные вспышки гриппа в 300 округах в США и Мексике. Для некоторых стран данная модель может стать актуальной в зиму 2021–2022 года.
Когда меры предосторожности в отношении COVID-19 будут ослаблены, то начнут распространяться знакомые нам вирусы. В том числе грипп.
«В России грипп может начать распространяться уже этой весной», — заявила ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.
В свою очередь, и. о. директора НИИ Дмитрий Лиознов отметил, что в теории возможно подавление вируса гриппа коронавирусом.