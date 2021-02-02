Эпидемию гриппа спрогнозировали в России

Вирусологи опасаются, что из-за санитарных мер, которые предпринимало общество в борьбе с коронавирусом, пострадал общий иммунитет к другим заболеваниям респираторного характера. Например, к гриппу. За этот год люди в меньшей степени болели и заражались им. Именно это может привести к опасной вспышке заболеваемости.

Эффективность противогриппозной вакцинации теперь ставится под сомнение, поскольку за этот год было собрано практически в 100 раз меньше геномных последовательностей, чем годом ранее. Ученые считают, что они могут не заметить какие-либо штаммы в таком случае, написала газета «Известия».

ВОЗ, исходя из собственных отчетов, сделала выводы, что активность гриппа проявляется в границах межсезонного уровня, то есть, как обычно бывает летом, отмечается в Science.

В США обращений по поводу гриппа 1,6%, когда обычно в это время нижняя планка нормы находится в районе 2,6%.

Принстонский научный коллектив смог смоделировать возможные вспышки гриппа в 300 округах в США и Мексике. Для некоторых стран данная модель может стать актуальной в зиму 2021–2022 года.

Когда меры предосторожности в отношении COVID-19 будут ослаблены, то начнут распространяться знакомые нам вирусы. В том числе грипп.

«В России грипп может начать распространяться уже этой весной», — заявила ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.

В свою очередь, и. о. директора НИИ Дмитрий Лиознов отметил, что в теории возможно подавление вируса гриппа коронавирусом.