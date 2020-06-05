Эпидемия COVID-19 может привести к всплеску венерических болезней

По словам Симанек, вначале из-за ограничения социальных контактов число регистрируемых случаев ИППП должно уменьшиться. Однако снижение уровня выявления и лечения таких заболеваний из-за СОVID-19 может привести к всплеску позднее.

Гинеколог-репродуктолог из Москвы Екатерина Ожогина сообщила «Известиям», что согласно опросам Европейской академии дерматовенерологии, во всем мире наблюдаются сбои в области профилактики и лечения ИППП.

При этом как отмечает Nature, меры по социальному дистанцированию помогли сократить сезон гриппа в северном полушарии примерно на шесть недель — эпидемия закончилась уже в апреле, тогда как обычно длится до конца мая.

Также пошли на спад и другие заразные заболевания. Доцент кафедры микробиологии Гонконгского университета Пак-Лиань Хо рассказал, что в Гонконге по сравнению с прошлыми годами число случаев ветряной оспы сократилось на 50-75%.