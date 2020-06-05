    05 июня 2020, 03:43

    Эпидемия COVID-19 может привести к всплеску венерических болезней

    Кирилл Фролов

    Пандемия коронавируса приведет к распространению инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), считает эпидемиолог из Университета Висконсина в Милуоки Аманда Симанек. Об этом сообщил журнал Nature.
    Эпидемия COVID-19 может привести к всплеску венерических болезней

    По словам Симанек, вначале из-за ограничения социальных контактов число регистрируемых случаев ИППП должно уменьшиться. Однако снижение уровня выявления и лечения таких заболеваний из-за СОVID-19 может привести к всплеску позднее.

    Гинеколог-репродуктолог из Москвы Екатерина Ожогина сообщила «Известиям», что согласно опросам Европейской академии дерматовенерологии, во всем мире наблюдаются сбои в области профилактики и лечения ИППП.

    При этом как отмечает Nature, меры по социальному дистанцированию помогли сократить сезон гриппа в северном полушарии примерно на шесть недель — эпидемия закончилась уже в апреле, тогда как обычно длится до конца мая.

    Также пошли на спад и другие заразные заболевания. Доцент кафедры микробиологии Гонконгского университета Пак-Лиань Хо рассказал, что в Гонконге по сравнению с прошлыми годами число случаев ветряной оспы сократилось на 50-75%.