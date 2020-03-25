    25 марта 2020, 01:09

    Врач рассказал, чем опасен кальян при эпидемии коронавируса

    Кирилл Фролов

    Курение кальяна — один из факторов риска при заражении коронавирусной инфекцией, хотя и не главный. Об этом телеканалу «Звезда» заявил врач-пульмонолог Александр Пальман.
    Врач рассказал, чем опасен кальян при эпидемии коронавируса

    24 марта правительство России поручило главам регионов запретить курение кальянов в кафе и ресторанах из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, по всей стране должны будут закрыть кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры, включая детские.

    Любое заболевание легких, любое их повреждение потенциально располагает к возникновению тяжелых форм заболевания коронавирусом. Может ли к этому привести курение кальяна? Наверно, нет

    Александр Пальманврач-пульмонолог

    Пульмонолог добавил, что в этом случае фактором риска стал бы простой выход на улицу и «вдыхание не самого чистого воздуха».

    По словам Пальмана, осложнения при коронавирусе чаще возникают у людей с бронхолегочными заболеваниями, которые вызваны курением.

    «Тот же самый кальян может быть одним из факторов риска», — подытожил врач.