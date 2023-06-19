Здоровье 19 июня 2023, 23:16 Энтомолог рассказал, могут ли комары заражать людей ВИЧ Энтомолог Марьинский заявил, что комары не способны заразить человека ВИЧ

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Вопреки распространенному мнению, комары не способны заразить человека ВИЧ и гепатитом B. Такой информацией поделился научный сотрудник кафедры общей экологии биофака МГУ Вадим Марьинский. Об этом сообщил «Ридус».

По словам специалиста, подобные заболевания не способны надолго сохраняться в организме комаров. Насекомые способны переносить лишь ограниченное количество инфекций. Самой опасной болезнью, которую могут переносить комары, является малярия.

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«Для гепатита не показано, что кровососущие комары могли бы передавать его при укусе», — рассказал медик.