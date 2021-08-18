Обязательная вакцинация для энергетиков и рыбаков началась в Калининградской области

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура подписала новый указ, который обязывает некоторые категории людей пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Теперь не менее 60% членов экипажей судов рыбопромыслового флота, работников береговых рыбоперерабатывающих предприятий и холодильных терминалов, а также сотрудники предприятий электроэнергетики и пищевой продукции обязаны привиться от коронавируса. Получить первую дозу препарата сотрудники обязаны до 17 сентября.