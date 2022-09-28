Эндоскопист Лопатина заявила, что попавшие в желудок детей магниты должны удалять врачи | 360°

Здоровье 28 сентября 2022, 05:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Эндоскопист Лопатина заявила, что попавшие в желудок детей магниты должны удалять врачи

Читать 360tv в

Попадание магнитов и батареек в желудок ребенка может быть крайне опасным. Такой информацией поделилась врач-эндоскопист Лидия Лопатина. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Специалист рассказала, что врачи не удаляют некоторые предметы из желудка, так как они могут выйти естественным путем. Однако такое правило не распространяется на магниты и батарейки, так как они могут быть токсичными, передали Nation News.

Реклама

«Самое страшное — магниты из так называемого „неокуба“ и батарейки, они очень агрессивные для организма», — пояснила Лидия Лопатина.

Реклама

0 0 0 0 0 0