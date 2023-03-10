Здоровье 10 марта 2023, 14:14 Эндоскопист Лидия Лопатина рассказала, чем опасны для детей проглоченные игрушки

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Дети иногда глотают инородные предметы, и это может привести к развитию серьезных заболеваний. Об этом «Невским новостям» рассказала врач из детской больницы № 5 имени Филатова в Петербурге эндоскопист Лидия Лопатина.

По ее словам, попадание предметов в детский желудок может быть смертельно опасным. Например, вызвать перфорацию органов, развитие некроза и даже летальный исход.

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Самые опасные предметы, которые может проглотить ребенок, — это магнитные шарики и батарейки. Их попадание в организм нередко требует оперативного вмешательства.

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