10 марта 2023, 14:14
Эндоскопист Лидия Лопатина рассказала, чем опасны для детей проглоченные игрушки
Дети иногда глотают инородные предметы, и это может привести к развитию серьезных заболеваний. Об этом «Невским новостям» рассказала врач из детской больницы № 5 имени Филатова в Петербурге эндоскопист Лидия Лопатина.
По ее словам, попадание предметов в детский желудок может быть смертельно опасным. Например, вызвать перфорацию органов, развитие некроза и даже летальный исход.
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Самые опасные предметы, которые может проглотить ребенок, — это магнитные шарики и батарейки. Их попадание в организм нередко требует оперативного вмешательства.
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