Эндоскопист Куренков рассказал, какие проглоченные предметы наиболее опасны для желудка

Врач-эндоскопист Алексей Куренков заявил, что наибольшую опасность для желудка представляют батарейки и магниты. Как правило, их обычно проглатывают маленькие дети, передала «Вечерняя Москва».

«Самое опасное, что можно проглотить, — это батарейки пальчиковые и плоские „таблетки“. Они вызывают электрический и химический ожоги. Это приводит к многочисленным повреждениям внутренних органов», — сообщил врач.

Эндоскопист также отметил, что не менее опасны детали магнитных конструкторов, которые приводят к образованию свищей между желудком и кишечником.

Врач посоветовал не стараться извлекать инородное тело самостоятельно, а обращаться за помощью к медикам.

«Не пытайтесь самостоятельно извлечь или отрыгнуть инородное тело. Это может нанести здоровью еще больший вред. Если вы или ваш родственник проглотили какой-то предмет, как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью», — резюмировал Куренков.