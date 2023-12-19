Здоровье 19 декабря 2023, 11:05 Эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова Собянин рассказал об открытии четвертого эндоскопического центра в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый, четвертый по счету, эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Борьба с онкологическими заболеваниями — одна из приоритетных задач для города», — подчеркнул мэр.

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Благодаря открытию трех эндоцентров за последние два года медики смогли значительно увеличить количество выявляемых на ранних стадиях онкозаболеваний. Они стали находить только появившиеся злокачественные опухоли органов пищеварения в два раза чаще.

Новый центр оснастили современным оборудованием — эндоскопами с высоким разрешением и специальными стойками. Пациентам будет доступна мягкая седация. В сутки здесь смогут делать примерно 140 исследований.

Для удобства посетителей предусмотрели систему онлайн-записи. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте благодаря интеграции с единой цифровой платформой.

Также Москва полностью обновила реанимации в детских больницах.