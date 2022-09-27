Неожиданные открытия: ученые узнают новые факты о хорошо известных препаратах | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 08:00 Поделиться Telegram

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Viber Неожиданные открытия: ученые узнают новые факты о хорошо известных препаратах Эндокринологи из Армении доказали способность «Арбидола» защищать от COVID-19 Hal Gatewood/Unsplash. com

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Одной из неприятных особенностей коронавируса является так называемый постковидный синдром. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США заявили, что с этим сталкивается почти каждый пятый пациент, перенесший эту инфекцию. По данным ученых, люди жаловались на одышку, усталость, проблемы с памятью и многие другие проблемы. Для их описания даже придумали новый термин — «мозговой туман». Выяснилось, что вирус вызывает не только неврологические осложнения характера. Например, из-за постковида (Long Covid) может развиться подострый тиреоидит — воспалительное заболевание щитовидной железы. Ученые выяснили, что способы сохранить здоровье все же есть.

«Арбидол» в помощь

Возможно, революционное открытие сделали эндокринологи из Армении. Они наблюдали за пациентками, у которых после перенесенного коронавируса диагностировали подострый тиреоидит различной степени тяжести. Сначала им назначили стандартное лечение, прописав прием глюкокортикоидов. По завершении курса у 45% возник рецидив заболевания, причем у некоторых по три-четыре раза.

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Специалисты предположили, что ситуация могла возникнуть из-за того, что вирус остался в организме пациенток. Тогда медики добавили к терапии противовирусный препарат умифеновир (российское лекарственное средство прямого действия, более известное под торговой маркой «Арбидол»). И тогда все больные вошли в стойкую ремиссию.

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Исследования специалистов из разных стран показали — «Арбидол» сегодня является действенным инструментом в борьбе с коронавирусом. Во-первых, принимая этот препарат, человек повышает шансы не заразиться. Во-вторых, в случае инфицирования прием лекарства позволяет переболеть быстрее и в более легкой форме.

Во время пандемии в России запустили масштабный фармако-эпидемиологический проект ЭГИДА-2020, охвативший 17 регионов страны. Ученые анализировали течение респираторных инфекций в период пандемии, включая грипп, ОРВИ и COVID-19. В результате специалисты пришли к выводу, что прием умифеновира достоверно уменьшает длительность симптомов заболевания у большинства пациентов. В частности, речь идет о снижении интенсивности озноба, слабости и кашля.

Pixabay

Удар по COVID-19

Еще одно громкое открытие совершили шанхайские ученые и химики университета Нью-Йорка. Они выяснили, что молекулы «Арбидола» способны связываться с одним из Mpro-белков вируса, замедляя его репликацию. Результаты исследования опубликовали в журнале Nanoscale Британского королевского химического общества.

«Это очень интересное исследование иностранных ученых российской разработки. Попробую простыми словами описать его суть: любой противовирусный препарат работает на поражение определенной цели, в случае с нашим препаратом такая цель — белки вируса, а Mpro — это ключевой белковый фермент в системе репликации или размножения COVID-19. Так вот ученые выяснили, что для нашего лекарства белок Mpro — одна из важнейших целей. Оно находит этот белок, присоединяется к нему и тормозит, практически замораживает, тем самым прекращая дальнейшее размножение вируса», — объяснила результаты исследований китайских и американских ученых доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Пирогова Елена Карева.

Рекомендовал Минздрав

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для лечения COVID-19. В перечень лекарственных средств включен умифеновир — международное название препарат арбидол. Медики рекомендуют принимать этот препарат при появлении первых симптомов болезни. Чтобы достичь максимального эффекта, принимать лекарство нужно строго курсом не менее 5 дней для лечения, и 10 -14 дней с целью постконтактной профилактики… Принимать лекарство следует согласно инструкции, а также следовать рекомендациям лечащего врача.

В России ожидают очередной подъем заболеваемости ковидом. На этой волне медики посоветовали жителям страны отнестись к профилактике заболевания серьезно. Лучше попытаться предотвратить болезнь с минимальными последствиями, чем столкнуться с осложнениями коронавируса — одного из самых коварных, с которыми человечеству пришлось столкнуться в XXI веке.

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