Здоровье 20 марта 2023, 12:44 Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как побороть апатию в начале весны

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Позади зима, которая в этом году выдалась не очень солнечной, и многие люди испытываю вялость, апатию и упадок сил, но с этой проблемой можно справиться. Об этом рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, после зимы у многих людей наблюдается нехватка витамина D. Его недостаток провоцирует проблемы с памятью и концентрацией, ломкость костей и даже плохое настроение. Врач рекомендовала делать выбор в пользу витаминный комплексов, чтобы восполнить дефицит. Желательно, чтобы в нем присутствовали витамины группы А, В и D, а дозировка не превышала одну капсулу в день.

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Эндокринолог напомнила, что, прежде чем начинать прием витаминов, необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

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Также Зухра Павлова посоветовала начинать утро с зарядки и пения. Последнее стимулирует выработку окситоцина — гормона счастья. Кроме того, важно пересмотреть свой рацион. Стоит добавить в него бананы, шоколад, печень трески, яйца и свежеразмороженные ягоды.

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