Здоровье 22 ноября 2023, 17:02 Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что снизить давление без лекарств можно с помощью уменьшения потребления соли

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Для того, чтобы понизить артериальное давление без специальных лекарств, необходимо пересмотреть рацион питания, уменьшив потребление соли. Об этом в своем Telegram-канале сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова, написали «Дни.ру».

«Соленая пища способствует удержанию воды в организме, в том числе в крови, повышая давление на стенки сосудов», — сказала она.

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Павло подчеркнула, что совсем отказываться от соленой пищи нельзя, поскольку можно нарушить баланс микроэлементов в организме. Попросить совета в изменении меню нужно у диетолога или нутрициолога, добавила Павлова.