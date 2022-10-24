Эндокринолог Зяблова заявила, что корвалол может вызывать серьезную зависимость | 360°

Здоровье 24 октября 2022, 11:49 Эндокринолог Зяблова заявила, что корвалол может вызывать серьезную зависимость

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Эндокринолог, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова заявила, что популярное у россиян лекарство — корвалол — может вызывать сильную зависимость. Об этом написал Ura.ru.

Особенно опасно его употреблять водителем, поскольку препарат снижает концентрацию и увеличивает риск аварий на дорогах.

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«Корвалол может вызывать зависимость из-за накопления фенобарбитала в организме», — сообщила эндокринолог.

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Медик отметила, что в случае аварийной ситуации, водитель не сможет вовремя среагировать. Кроме того, лекарство вызывает привыкание, и его дозировку необходимо постоянно повышать, чтобы почувствовать эффект.