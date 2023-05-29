Здоровье 29 мая 2023, 15:56 Эндокринолог Житов рассказал, что гормон стресса мешает людям похудеть

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Многие люди не могут похудеть, несмотря на все усилия, а виной всему — гормон стресса. Об этом Utro.ru рассказал эндокринолог и кардиолог Алексей Житов.

По его словам, если у человека слишком много кортизола, то жир обычно копится в районе живота.

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Человек все время живет в стрессе, из-за этого срывается. Начинает пить спиртное и есть вредную пищу. Из-за этого появляется абдоминальный и подкожный жир.

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