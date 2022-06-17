Эндокринолог Жито рассказал об опасности жира в районе живота

Эндокринолог Алексей Жито заявил, что висцеральный жир — в районе живота — повышает риск множества заболеваний. Об этом сообщило агентство Москва 24.

По данным сайта «Аргументы и факты», речь идет о проблемах с сердцем и сосудами, инфаркте, инсульте и онкологии. Жито уточнил, что жир на животе создает давление в брюшной полости и повышает уровень диафрагмы.

Он отметил, что это явление часто встречается в молодом возрасте из-за злоупотребления вредной едой и алкоголем. Врач добавил, что наличие проблемы можно определить по объему талии. У женщин норма — до 80 сантиметров, у мужчин — до 90 сантиметров.

Чтобы избавиться от висцерального жира, нужно следить за питанием и ограничить потребление быстрых углеводов, заключил врач.

Ранее диетолог Кортни Д’Анджело также посоветовала добавить в рацион шпинат и репу. По ее словам, эти продукты способствуют сжиганию жира на животе. Кроме того, в них содержится множество витаминов и микроэлементов, которые полезны для организма.