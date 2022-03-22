Эндокринолог Жиляев рекомендовал принимать витамин D круглый год

Эндокринолог Виктор Жиляев посоветовал жителям России принимать витамин D круглый год. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По данным РИА ФАН, он отметил, что этот витамин необходим для организма. Он помогает усваивать кальций, а также положительно влияет на иммунитет, мышечный тонус, сердечно-сосудистую систему.

«Я рекомендую принимать витамин D круглый год. Если переставать пить его каждый день, особенно тем, кто живет в Москве, уровень будет снижаться, и снова будет возникать дефицит», — рассказал Жиляев.

Он отметил, что перерыв в приеме в течение примерно месяца стоит делать после поездок на моря. Уровень этого витамина восполняется от солнечного света.

Ранее врач Екатерина Терентьева назвала симптомы дефицита некоторых важных витаминов. Признаками дефицита витамина D, который появляется из-за недостатка солнечного света, являются слабость, снижение аппетита, перепады настроения, боль в костях, ломкость костей, которая может приводить к частым переломам, мышечная слабость, частые инфекционные заболевания. У детей отмечается раздражительность, задержка прорезывания зубов.