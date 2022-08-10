Эндокринолог Жиляев рассказал, как избежать эмоциональных перепадов из-за голода

Долгие перерывы между приемами пищи могут приводить к перепадам настроения, приступам агрессии или подавленности. Причина — снижение уровня глюкозы и других веществ в организме. Как избежать такого эффекта, в эфире радио Sputnik рассказал врач-эндокринолог Виктор Жиляев.

«Когда в крови падает уровень определенных питательных веществ вроде глюкозы и жирных кислот, организм отвечает на это, в частности, побочными эмоциональными реакциями. У кого-то они проявляются в виде злобы и агрессии, а у кого-то, наоборот, в виде подавленности и слабости», — рассказал врач.

Чтобы быстро поднять уровень глюкозы, можно съесть что-то сладкое, но эффекта хватит ненадолго. Поэтому лучше добавлять в повседневный рацион больше клетчатки. Она должна быть в каждом приеме пищи. Клетчатка очень важна для полезных бактерий в кишечнике, которые значительно влияют на состояние всего организма — снижается воспаление, уменьшается чувство голода и тяга к сладостям.

«Клетчатку в большом количестве содержат овощи, фрукты, овес, бобовые. Если человек питается правильно, если состав микрофлоры в его кишечнике хороший, тогда чувство голода и тяга к сладкой пище возникают гораздо реже», — заключил Жиляев.