Эндокринолог Жиляев назвал частые ошибки при покупке лекарств

Иногда в попытках почувствовать себя лучше люди могут еще сильнее себе навредить. Врач-эндокринолог Виктор Жиляев в эфире радио Sputnik назвал две самые распространенные ошибки при покупке лекарств.

В случае недомогания стоит в первую очередь проконсультироваться с врачом. При выборе лечения не стоит рассчитывать на компетентность фармацевта в аптеке, поскольку он не знает всю историю болезни пациента и его противопоказаний.

«Естественно, в таких условиях пациенту могут порекомендовать какой-то препарат, который не подойдет или даже навредит. Например, при нарушении работы печени и почек некоторые лекарства отпадают, а в аптеке этого могут не знать», — сказал врач.

Вторая ошибка — попытка назначить себе дозу самостоятельно, увеличив или уменьшив дозировку, которую прописал врач. В неправильной дозировке лекарство может серьезно навредить или просто не сработать.

«То есть человеку врач назначил препарат в определенной дозе, но в аптеке пациент решает, что ему нужна меньшая доза, и берет ее. Это происходит, если в аптеке нет нужной дозы. В таких случаях лечение будет неэффективным», — заключил Жиляев.