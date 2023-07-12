12 июля 2023, 19:57
Эндокринолог Жаркова посоветовала больше двигаться и правильно питаться, чтобы повысить уровень эндорфинов
Уровень эндорфина, который называют гормоном счастья, можно повысить тремя простыми способами. Об этом Life рассказала эндокринолог-диетолог Полина Жаркова.
Она посоветовала больше двигаться. Потому что при любой физической активности выделяется эндорфин. Подойдут как занятия в спортзале, так и обычная прогулка.
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Также следует правильно питаться, сводя к минимуму потребление сладкого и делая выбор в пользу продуктов, содержащих полифенолы.
«К таким продуктам относятся бананы, темный шоколад, клетчатка, зеленый чай, продукты натурального брожения — квашеная капуста, комбуча, кимчи, кефир и йогурт», — объяснила врач.
Наконец, стоит избегать источника стресса или минимизировать контакт с ним.
Еда
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