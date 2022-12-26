Здоровье 26 декабря 2022, 15:44 Эндокринолог Зайцева рассказала, с чем может быть связано отсутствие новогоднего настроения Врач Зайцева заявила, что гормональный сбой вызывает отсутствие новогоднего настроения

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Гормональный сбой может спровоцировать отсутствие новогоднего настроения. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог Вероника Зайцева. Об этом сообщили «Известия».

Специалист пояснила, что перед праздниками многие люди испытывают стресс. Его вызывает страх не успеть завершить необходимые дела к Новому году, суета, загруженность на работе, ответственность за выбор подарков. Это сопровождается выработкой адреналина и кортизола.

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«Сначала адреналин и кортизол помогают человеку, добавляя энергии, но при избыточной выработке — наносят удар по центральной нервной системе, и уже к праздникам человек остается без сил, чувствует усталость, вялость, снижается интерес ко всему», — пояснила медик.

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