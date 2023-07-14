Здоровье 14 июля 2023, 18:06 Эндокринолог Зайцева рассказала, что в теплой морской воде можно подхватить кожную инфекцию

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Морская вода содержит меньше опасных микробов по сравнению с пресной, но тоже может быть причиной неприятных последствий. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-эндокринолог Вероника Зайцева.

Она отметила, что за счет высокого содержания соли в морской воде, она более безопасна. Но риск подхватить инфекцию все равно есть. Особенно это касается пляжей, где очень много отдыхающих. Опасность возрастает по мере того, как вода нагревается выше температуры +24 градуса. В частности, добавил НСН, если бактери окажутся на открытых ранах или поврежденных слизистых оболочках, может возникнуть кожная инфекция.

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