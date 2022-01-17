Эндокринолог заявила, что коронавирус может вызвать всплеск заболеваний щитовидной железы

Коронавирус может спровоцировать возникновение заболеваний, связанных со щитовидной железой. Таким мнением поделилась врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова, написала «Тульская служба новостей».

По словам специалиста, коронавирус, как и любая другая вирусная инфекция, влияет на иммунитет. В частности, на фоне вируса может развиться аутоиммунный тиреоидит, либо гипотиреоз.

«Иммунитет может начать работать против какого-то органа, в нашем случае это щитовидная железа. На фоне или сразу после перенесенной коронавирусной инфекции может дебютировать аутоиммунный тиреоидит. Симптоматика разная, в зависимости от фазы тиреоидита — гипертиреоидной, эутиреоидной или гипотиреоидной. Развитие стойкого гипотиреоза требует пожизненной терапии. Коронавирус может спровоцировать также развитие подострого тиреоидита, который имеет характерную клиническую симптоматику — интенсивная боль в шее, повышение температуры тела. Это заболевание, как правило, хорошо поддается терапии и не рецидивирует», — объяснила врач.

В случае появления таких симптомов как слабость, утомляемость, сонливость после здорового сна, сухость кожи, выпадение волос, усиленное сердцебиение, плаксивость, раздражительность, следует обратиться в лечащему врачу.