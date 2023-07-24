Здоровье 24 июля 2023, 18:25 Эндокринолог Волкова рассказала, что оливковое масло можно не только использовать для салатов, но и добавлять в кашу

Читать 360tv в

Оливковое масло можно не только добавлять в салаты, но и в кашу. Этот продукт повышает уровень серотонина — гормона счастья и адипонектина, который разрушает жиры. Об этом рассказала специалист по питанию, гинеколог-эндокринолог Екатерина Волкова, написал «Царьград».

При этом врач отметила, что есть блюда с оливковым маслом, как и с авокадо, лучше всего в первой половине дня. По ее словам, эти продукты имеют высокую калорийность.

Реклама

Любые полезные жиры лучше употреблять до обеда, если у человека есть цель убрать жировые отложения, добавила Волкова.