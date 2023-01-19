Здоровье 19 января 2023, 16:27 Эндокринолог Виктория Садовская рассказала, существует ли полезный сахар Эндокринолог Садовская: в организм попадает один и тот же сахар Unsplash

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Сахар не бывает полезным, любое его присутствие в рационе увеличивает количество потребляемых человеком калорий. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-эндокринолог Виктория Садовская.

Специалист рассказала, что сахар производят из двух растений: сахарной свеклы и сахарного тростника. Оба они содержат большое количество сахарозы, которая, попадая в организм, распадается на глюкозу и фруктозу. Поэтому, как написал сайт kp.ru, не существует более полезного или вредного сахара. Потому что при употреблении любого вида в организм попадают одни и те же вещества.

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«Разные виды сахара — рафинированный, тростниковый, в виде сиропов — в итоге все равно превращаются в обычную глюкозу. Поэтому выделить самый „полезный“ среди всех них нельзя», — подчеркнула Виктория Садовская.

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По ее словам, потребление сахара в любом случае лучше сокращать. Иначе большое количество калорий приведет в итоге к лишнему весу избытку жировой массы.