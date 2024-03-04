Здоровье 04 марта 2024, 13:45 Эндокринолог Вараева: не существует вредной еды, если подходить к этому вопросу разумно

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Эксперт по эндокринологии и диетологии из Клиники лечебного питания Юргита Вараева в беседе с «Известиями» объяснила мнение ученых о том, что вредной еды в принципе не существует.

Как заметила эксперт, каждый продукт в чистом виде представляет уникальное сочетание макро- и микроэлементов. Любой специалист считает важным обеспечить организм максимальным разнообразием пищи. Другое дело, что продукты делают вредными соль, трансжиры и сахар, написала «Газета.ru».

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Вараева добавила, что при составлении рациона рекомендуется заполнить четверть тарелки полезными углеводами. Это должны быть цельнозерновые продукты, такие как макароны из твердых сортов пшеницы, каши, крупы, цельнозерновой хлеб. Другая четверть должна содержать белки. Оставшаяся половина тарелки должна быть заполнена овощами и зеленью.