Эндокринолог Цечоева рассказала, из-за чего может возникать повышенное потоотделение

Повышенное потоотделение (гипергидроз) может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Такой информацией поделилась врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Хава Цечоева. Об этом сообщили «Известия».

Специалист подчеркнула, что повышенное потоотделение может быть первичным и вторичным по этиологии, а также локальным и генерализованным — по локализации.

Локальный гипергидроз образуется на ладонях, подошвах, в подмышечных впадинах, кожных складках, на лбу, над верхней губой. Генерализованный гипергидроз максимально активно образуется на поверхности всего тела, но сильнее всего в местах копления потовых желез. Первичные виды являются врожденной особенностью орагнизма. Он возникает у человека в молодом возрасте.

Вторичный гипергидроз же может возникать на фоне острой вирусной или бактериальной инфекции. Также его могут вызывать хронические заболевания, например. туберкулез. Также подобная проблема может возникать у женщин в период климакса.