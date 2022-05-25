Эндокринолог Трошина рассказала, что коронавирус дает осложнения на щитовидную железу

Эндокринолог Екатерина Трошина рассказала, что коронавирус может привести к нарушению работы щитовидной железы. Об этом сообщила «Газета.ru».

Врач отметила, что клетки железы разрушаются при инфекции, а также их атакуют цитокины в случае цитокинового шторма. Все это способствует возникновению тиреоидита де Кервена — воспалению щитовидной железы. Врач пояснила, что заболевание имеет две фазы: повышение выработки гормонов, а затем — их недостаток.

«И на фоне коронавирусной инфекции мы увидели рост количества пациентов с такими воспалениями», — заключила Трошина.

Ранее вирусолог Александр Гинцбург заявил, что для эффективной защиты от коронавируса необходимо использовать сочетание инъекционной и назальной вакцины.

По словам Гинцбурга, сейчас наступил промежуток, когда заболеваемость ковидом пошла на спад. Это время необходимо максимально использовать для вакцинации наибольшего количества людей. Также директор центра отметил необходимость перехода на систему ревакцинации назальной вакциной.