Здоровье

13 декабря 2023, 17:18

Эндокринолог Тибеева рассказала, что отеки могут указывать на нарушения работы пяти систем организма

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Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что отеки не всегда связаны с нарушением в работе мочевыделительной системы. Они могут сообщать о проблемах в сердечно-сосудистой, лимфатической, эндокринной и пищеварительной системах.

Как написали «Известия», чаще всего отеки появляются при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях.

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«Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отеками», — добавила медик.

Врачи

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