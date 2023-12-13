Эндокринолог Тибеева рассказала, что отеки могут указывать на нарушения работы пяти систем организма

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что отеки не всегда связаны с нарушением в работе мочевыделительной системы. Они могут сообщать о проблемах в сердечно-сосудистой, лимфатической, эндокринной и пищеварительной системах.