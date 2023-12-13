13 декабря 2023, 17:18
Эндокринолог Тибеева рассказала, что отеки могут указывать на нарушения работы пяти систем организма
Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что отеки не всегда связаны с нарушением в работе мочевыделительной системы. Они могут сообщать о проблемах в сердечно-сосудистой, лимфатической, эндокринной и пищеварительной системах.
Как написали «Известия», чаще всего отеки появляются при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях.
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«Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отеками», — добавила медик.
Врачи
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