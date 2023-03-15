Здоровье 15 марта 2023, 13:44 Эндокринолог Татьяна Романенко рассказала, как избавиться от жира на животе Unsplash

Читать 360tv в

Лишние килограммы нередко сильнее всего заметны именно в районе талии и живота, что вызывает желание сбросить вес, однако сделать это непросто. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказала врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко.

По ее словам, отложение жира на животе связано с генетической предрасположенностью или гормональными нарушениями. Сейчас наиболее часто с этой проблемой сталкиваются мужчины. Также в последние годы растет количество пациентов с ожирением и среди подростков. И, как добавило РИА ФАН, не обходит стороной это явление и женщин.

Реклама

Несмотря на огромное количество рекламы, обещающей, что определенный продукт поможет справиться с жиром на талии, точечно убрать отложения не получится.

Реклама

«Снизить висцеральный жир изолированно не получится, надо работать над уменьшением общего процента жира в теле. И здесь торопливость не на пользу — худеть надо медленно», — сказала Татьяна Романенко.

Она подчеркнула, что нужно наладить режим питания, исключив или снизив потребление сахаров и трансжиров. А также соблюдать в режим дня, спать достаточное количество времени и обязательно увеличить физическую активность.

Авторы: