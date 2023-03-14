Здоровье 14 марта 2023, 18:34 Эндокринолог Татьяна Романенко назвала частые причины ожирения

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Ожирение становится все более распространенной проблемой в современном обществе, и у этого явления есть несколько основных причин. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказала врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко.

По ее словам, одну из главных ролей играет рацион человека. Крайне важно в борьбе с лишним весом сократить потребление сахара и жиров. Еще один фактор — сокращение физической активности. Особенно с переходом людей на удаленный режим работы многие почти перестали двигаться.

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Как добавило ИА Nation News, на увеличение веса влияет также постоянный стресс и нехватка сна. И, наконец, набор веса может провоцировать генетическая предрасположенность или гормональный сбой.

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