03 июля 2023, 15:47
Эндокринолог Тараско порекомендовала родителям давать детям вместо сладостей ягоды и фрукты
Детский эндокринолог Анастасия Тараско в разговоре с изданием «ФедералПресс» порекомендовала родителям сократить количества сахара в рационе у детей, заменив привычные сладости фруктами и ягодами.
Специалист объяснила, что полностью исключить сладкое из рациона не получится, а вот минимизировать сахар до 10–15% от суточной калорийности просто необходимо.
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Для развития и роста ребенок обязательно должен получать сбалансированное питание, имеется ввиду, есть овощи, белок, злаки, добавила медик.
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