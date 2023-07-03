Здоровье 03 июля 2023, 15:47 Эндокринолог Тараско порекомендовала родителям давать детям вместо сладостей ягоды и фрукты

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Детский эндокринолог Анастасия Тараско в разговоре с изданием «ФедералПресс» порекомендовала родителям сократить количества сахара в рационе у детей, заменив привычные сладости фруктами и ягодами.

Специалист объяснила, что полностью исключить сладкое из рациона не получится, а вот минимизировать сахар до 10–15% от суточной калорийности просто необходимо.

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Для развития и роста ребенок обязательно должен получать сбалансированное питание, имеется ввиду, есть овощи, белок, злаки, добавила медик.