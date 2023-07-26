Здоровье 26 июля 2023, 18:53 Эндокринолог Тараско: из-за алкоголя страдает не только печень, но и головной мозг

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Врач-эндокринолог, диетолог, сертифицированный тренер по здоровью Анастасия Тараско в разговоре с «Общественной Службой Новостей» рассказала, что даже два бокала вина в неделю оказывают токсическое влияние на организм.

Из-за алкоголя, по словам медика, страдает не только печень, но и головной мозг.

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Не менее вредной привычкой для здоровья головного мозга является поздний отход ко сну. Исследователи давно доказали, что отсутствие качественного полноценного сна сказывается на деятельности этого органа. Медик добавила, что во время сна все восстановительные процессы происходят именно в головном мозге.