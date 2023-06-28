28 июня 2023, 13:28
Эндокринолог Тараско: если ребенок отказывается есть ягоды и фрукты, нужно предлагать ему снова и снова
Если ваш ребенок наотрез отказывается есть ягоды и фрукты, нужно продолжать предлагать ему снова и снова. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» сообщила детский эндокринолог Анастасия Тараско.
Медик объяснила, что ни в коем случае не стоит делать это с помощью шантажа и манипуляций. Если ребенку не понравилась малина, можно предложить ему съесть клубнику.
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Нужно сделать не менее 12 попыток, чтобы ребенок проявил интерес к той или иной еде, резюмировала врач.
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