Эндокринолог Таныгина рассказала, как отличить гипотиреоз от постковидного синдрома

Эндокринолог Наталья Таныгина рассказала, что постковидный синдром имеет те же признаки, что и гипотиреоз — заболевание щитовидной железы. Об этом сообщила «Газета.ru».

Она пояснила, что в обоих случаях пациенты чувствуют слабость, сонливость и быстро утомляются. При этом проблемы с щитовидной железой могут возникнуть именно на фоне постковидного синдрома, что дополнительно тормозит восстановление организма.

«Поэтому я бы рекомендовала людям, перенесшим COVID-19 и страдающим от постковидных осложнений, сдать на всякий случай ТТГ», — заключила врач.

ТТГ — это анализ на тиреотропный гормон, который отвечает за работу щитовидной железы.