Здоровье 04 июля 2023, 17:03 Эндокринолог Тананакина рассказала, что людям с заболеваниями ЖКТ нужно внимательнее выбирать диету

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Когда человек хочет сбросить вес, то обычно садится на диету, однако новая система питания может усугубить уже имеющиеся проблемы с ЖКТ. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина», к. м. н. Наталия Тананакина.

По ее словам, особенно внимательными нужно быть тем, у кого диагностировали желчекаменную болезнь. Им нельзя исключать из рациона растительные жиры. Также не обойтись и без травяных сборов. И то, и другое помогает выводить желчь.

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«Питание должно быть дробным. И при ряде других заболеваний также существуют определенные факторы, которые нужно учитывать», — рассказала Тананакина.

Она добавила, что с осторожностью нужно подбирать диету и при остеопорозе. При этом диагнозе нужно остановить выбор на обезжиренных молочных продуктах и рыбе.

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