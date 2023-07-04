04 июля 2023, 17:03
Эндокринолог Тананакина рассказала, что людям с заболеваниями ЖКТ нужно внимательнее выбирать диету
Когда человек хочет сбросить вес, то обычно садится на диету, однако новая система питания может усугубить уже имеющиеся проблемы с ЖКТ. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина», к. м. н. Наталия Тананакина.
По ее словам, особенно внимательными нужно быть тем, у кого диагностировали желчекаменную болезнь. Им нельзя исключать из рациона растительные жиры. Также не обойтись и без травяных сборов. И то, и другое помогает выводить желчь.
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«Питание должно быть дробным. И при ряде других заболеваний также существуют определенные факторы, которые нужно учитывать», — рассказала Тананакина.
Она добавила, что с осторожностью нужно подбирать диету и при остеопорозе. При этом диагнозе нужно остановить выбор на обезжиренных молочных продуктах и рыбе.
Питание
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