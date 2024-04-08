Здоровье 08 апреля 2024, 11:24 Эндокринолог Тананакина посоветовала включить в рацион сырой миндаль для снижения тревожности

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина в беседе с изданием РИАМО призвала россиян включить в рацион питания сырой миндаль и бразильский орех. По словам медика, эти продукты способствуют снижению тревожности.

На завтрак врач порекомендовала употреблять каши, можно также съесть кусочек темного шоколада. Он влияет на выработку эндорфинов и на улучшение настроения.

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«Темный шоколад также полезен — он содержит триптофан, необходимый для производства серотонина, и способствует выработке эндорфинов, что поднимает настроение», — добавила Тананакина.