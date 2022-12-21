Здоровье 21 декабря 2022, 14:52 Эндокринолог Тананакина посоветовала не употреблять алкоголь на пустой желудок

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина в разговоре с РИАМО рассказала, что ни в коем случае во время новогодних праздников не стоит употреблять алкоголь на пустой желудок.

Таким образом, по словам медика, можно обезопасить себя и избежать отравления.

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«Вам нужно позаботиться о том, чтобы употребление алкоголя не происходило на пустой желудок. Считается, что еда богатая цинком и витаминами группы B снижает риск отравиться алкоголем», — сообщила врач.

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Она также порекомендовала пить не более двух видов напитка в течение одного мероприятия.