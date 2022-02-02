Эндокринолог Суслова объяснила, кому не стоит ездить на море зимой

Зимние поездки в тепло благотворно влияют на здоровье и психику, однако они могут оказаться большим стрессом для организма, если у человека есть проблемы с щитовидной железой, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказала врач-эндокринолог Татьяна Суслова.

Дело в том, что именно щитовидная железа помогает приспосабливаться к перемене климата.

«Она выполняет функцию защитника и калибровщика внутреннего климата организма. Но сделать это резко она не может. Для перехода с „зимнего“ режима на „летний“ и наоборот органу нужно несколько месяцев. За это время щитовидной железе нужно успеть развить или сузить систему кровеносных сосудов, увеличить или уменьшить поток гормонов к каждой клетке тела», — объяснила врач.

За неделю отдыха щитовидная железа успевает приспособиться, однако после этого человек уезжает из тепла обратно в холода — и это снова стресс для организма. Поэтому перед планированием зимнего отдыха лучше проконсультироваться с врачом, заключила эндокринолог.