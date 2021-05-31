Эндокринолог сравнил полезные свойства чая и кофе

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова в эфире программы «Точка зрения» сравнила полезные свойства таких популярных во всем мире напитков, как чай и кофе, написал сайт Pravda.Ru.

Отмечается, что еще в XVIII веке король Густав III приказал поить одного из заключенных чаем, а другому — все время давать кофе. Оба «подопытных» отличались крепким, по сравнению с сокамерниками, здоровьем.

По словам Гончаровой, чай и кофе являются жидкостями сложного состава. Как и другие фитопрепараты, в малых дозах они обладают целебными свойствами, а в больших объемах превращаются в яд. Если умеренно пить кофе, уменьшится риск развития болезни Паркинсона. А чай препятствует развитию болезни Альцгеймера и возрастных серьезных проблем с памятью.

Оба напитка — хорошие желчегонные и мочегонные средства со слабыми антибактериальными и противовирусными свойствами. Как считает врач, нельзя сравнивать эти два продукта. Жидкости объединяет то, что они издавна применяются как для удовольствия, так и в медицинских целях.