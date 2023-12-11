Здоровье 11 декабря 2023, 17:30 Эндокринолог Соловьева сообщила, что у женщин перед менопаузой существует риск появления диабета

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Врач-эндокринолог ГКБ № 52 Яна Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила женщин, которые находятся в конце репродуктивного периода, о риске возникновения диабета второго типа.

По ее словам, его можно заподозрить по сильной жажде, частому и обильному мочеиспусканию, стремительной потере веса.

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«Если человек ест как обычно, но похудел на 10-15 килограммов за короткий период времени, это токсическое воздействие глюкозы. Тоже можно заподозрить сахарный диабет. Зуд кожи», — добавила врач.

В свою очередь гинекологи могут распознать болезнь по выделениям и по состоянию слизистых, сказала медик.