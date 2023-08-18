Здоровье 18 августа 2023, 15:12 Эндокринолог Шокур порекомендовала не прибегать к экспресс-диетам из-за разрушения мышечной ткани

Читать 360tv в

Врач-эндокринолог ИНВИТРО Светлана Шокур в беседе с изданием «Газета.Ru» порекомендовала не прибегать к экспресс-диетам из-за неблагоприятных психологических и физических последствий.

Медик рассказала, что резкое ограничение в питании разрушает мышечную и жировую ткань, приводит к потере энергии и сил.

Реклама

«Строгое ограничение суточного калоража и ежедневные высокоинтенсивные тренировки скорее всего приведут организм в состояние стресса», — процитировал Ura.ru Шокур.

Экспресс-диеты ухудшают качество сна и повышают восприимчивость к инфекциям, добавила эндокринолог.