Эндокринолог Шестакова объяснила, почему диеты часто рассчитаны на 21 день

Многие диетические программы рассчитаны на 21 день. Это обусловлено тем, что на этот срок человеку не так сложно ограничивать в себя в еде. Однако как раз по истечении примерно трех недель энтузиазм иссякает и есть опасность легко поправиться обратно. Об этом «Газете.ru» рассказала заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.

«Организм полного человека считает себя „обманутым и обделенным“. Человек худеет, но через 21 день, даже если он немного расширит свой рацион, то все метаболические процессы в организме будут направлены на восполнение недополученной энергии. В результате вес вновь нарастает, и порой даже превышает исходный. Самое сложное — не похудеть, а удержаться», — сказала медик.

Поэтому подобные краткосрочные диеты плохо подходят тем, кто намерен удержать результат. При похудении большую роль играет переход на правильное питание и способность придерживаться такого режима питания длительное время.