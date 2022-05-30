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    30 мая 2022, 18:05

    Эндокринолог Шестакова объяснила, почему диеты часто рассчитаны на 21 день

    Полина Гребенщикова

    Многие диетические программы рассчитаны на 21 день. Это обусловлено тем, что на этот срок человеку не так сложно ограничивать в себя в еде. Однако как раз по истечении примерно трех недель энтузиазм иссякает и есть опасность легко поправиться обратно. Об этом «Газете.ru» рассказала заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.

    «Организм полного человека считает себя „обманутым и обделенным“. Человек худеет, но через 21 день, даже если он немного расширит свой рацион, то все метаболические процессы в организме будут направлены на восполнение недополученной энергии. В результате вес вновь нарастает, и порой даже превышает исходный. Самое сложное — не похудеть, а удержаться», — сказала медик.

    Поэтому подобные краткосрочные диеты плохо подходят тем, кто намерен удержать результат. При похудении большую роль играет переход на правильное питание и способность придерживаться такого режима питания длительное время.