Эндокринолог Щетинина рассказала, кому нельзя есть фасоль и чечевицу

Зернобобовые, такие как горох, фасоль, чечевицу, опасно есть людям с повышенной выработкой мочевой кислоты и подагрой. Об этом Ura.ru рассказала врач — диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.

«Людям, у которых повышена мочевая кислота и развилась подагра, мы рекомендуем исключать из рациона бобовые, так как эти продукты способствуют повышению уровня кислоты и обострению заболеваний. А также советуем ограничить употребление этих культур гражданам с патологиями желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются повышенным газообразованием. То есть кушать бобовые можно лишь в период, когда нет обострений», — сказала специалист.

Горох, фасоль, чечевица перед употреблением должны подвергаться долгой термической обработке. Тогда разрушится внешняя оболочка бобов, что снизит появление таких эффектов как вздутие живота, отметило ИА Nation News. При этом, например, зеленый горошек с грядки можно есть в сыром виде, сказала Щетинина.