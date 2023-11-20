Здоровье 20 ноября 2023, 19:08 Эндокринолог Щетинина рассказала, что правильное питание должно быть сбалансированным

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Под правильным питанием важно понимать рациональное питание, чтобы оно благоприятно сказывалось на здоровье человека. Таким мнением с Pravda.Ru поделились врач-эндокринолог, диетолог высшей категории Елена Щетинина.

Она объяснила, что очень важно есть достаточное количество белков, углеводов и жиров. Причем первые бывают растительными и животными. Это и крупы, и грибы, и мясо, и молочные продукты. И оба типа должны быть представлены в рационе.

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Кроме того, нельзя пренебрегать углеводами, которые дожны быть сложными. Потому что без них невозможно нормальное функционирование организма. Наконец, важно есть достаточно жиров.

«Бобовые и растительные масла — оливковое, растительное, хлопковое, кунжутное. Их небольшая часть должна присутствовать в рационе питания», — посоветовала Щетинина.

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